МИД РФ выразил протест Японии

Россия направила посольству Японии «решительный протест» из-за участия военных страны в маневрах ВВС США вблизи российских границ. Текст документа опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Учения военных сил США Resolute Force Pacific проходят с 9 июля по 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ России.

Дипломаты заметили, что декларируемая цель учений — повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала «сдерживания и реагирования» Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым.

Захарова: поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно

Вместе с тем, пояснили в ведомстве, со стороны командования Сил самообороны Японии звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.

«Россия считает подобную безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет собой потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры», — отметили в МИД.

Ранее в ведомстве сообщили, что 4 июня посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (о.Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера «Кавагири».

Дипломаты подчеркнули, что стрельбы были проведены без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов.