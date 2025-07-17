Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин разрешил получать внутренние российские паспорта на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 17 июля.

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В документе говорится, что люди, которые живут на территории Абхазии и Южной Осетии, могут подать заявление на выдачу паспорта России, если они не получили его до момента вступления указа в силу. Также они могут обратиться с просьбой о замене паспорта.

Кроме того, жители Абхазии и Южной Осетии могут получить паспорт на территории этих республик — правительству России поручили установить порядок выдачи или замены документа. При этом указ не касается тех, кто получил российское гражданство в соответствии с указом «О приеме в гражданство Российской Федерации граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия».

Указ вступил в силу и будет действовать до августа 2028 года, он доступен на сайте опубликования правовых актов.

В тот же день Государственная дума приняла поправку, согласно которой жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не смогут лишать гражданства за совершение ряда преступлений. В этом перечне присутствует совершение насильственных действий сексуального характера, оправдание или пропаганда терроризма.