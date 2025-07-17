В МИД РФ высказались о положении украинских войск на поле боя

Захарова: поражение ВСУ на поле боя приближается все более очевидно
Поражение украинских войск на поле боя приближается все более очевидно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она прокомментировала ситуацию в зоне украинского конфликта в ходе брифинга с журналистами.
«На фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, все более очевидно надвигающегося поражения ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), вероятность попыток совершения киевским режимом <...> террористических акций, оно, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает», — сказала дипломат.
Захарова добавила, что на этом фоне западные страны «подкидывают» Киеву все больше вооружений и денег.
МИД: Россия имеет право применять оружие против стран, помогающих Украине
15 июля в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по статье о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях. Первый регион подвергся ударам не менее 15 украинских беспилотников, в результате чего пострадали 27 человек. Одного из раненых спасти не удалось.
В Белгородской области из-за действий ВСУ было повреждено здание Октябрьского районного суда в административном центре региона. Более того, ранения получила женщина, в момент атаки находившаяся в здании.