Захарова жестко ответила на слова Писториуса о готовности убивать российских солдат

Власти Германии просто озверели. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких вооруженных сил убивать российских солдат, если РФ нападет на страну НАТО.

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать?» — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

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Она подчеркнула, что Писториусу и другим высокопоставленным представителям НАТО неоднократно было заявлено, что Россия не собирается ни на кого нападать. Захарова отметила также, что именно члены НАТО «в своей предыдущей формации» нападали на Россию.

Писториус заявил о готовности убивать российских солдат в интервью Financial Times. Он также отмечал, что строить мир можно только в позиции силы.