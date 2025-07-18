Россия будет продолжать громить бандеровский режим. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой", - пообещал он.

Медведев также заявил, что Россия должна как можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы и ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки".

Он выразил уверенность, что российская экономика выстоит 18-й пакет санкций, а позиция государства не изменится.

зампредседателя Совета безопасности РФ добавил, что России нужно продвигать курс на дистанцирование от Европы