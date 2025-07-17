Британские спецслужбы учинили произвол в отношении главы бюро RT в Ливане, страна превратилась в полицейское государство. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти Британии продолжают практику гонений на неугодных СМИ и журналистов, прибегают для этого к самым нечистоплотным методом запугивания, психологического, административного давления и шантажа. 11 июля местной полицией был задержан и подвержен длительному допросу руководитель бюро телекомпании RT в Ливане, он является подданным Великобритании, Стив Суини прибыл в страну, чтобы повидаться с родными", - сказала Захарова.

По ее словам, от журналиста пытались "добиться признаний в том, что его работодатель вынуждает его распространять недостоверную информацию, не совпадающую с его собственным мнением".

"Действия британских спецслужб следует квалифицировать как полицейский произвол, неприкрытое давление на представителей СМИ, чья деятельность не укладывается в продвигаемые Лондоном политические нарративы, - указала дипломат. - Подобные акты политической цензуры предназначены не только для устрашения отдельных журналистов, но и для деморализации всех несогласных с нынешним курсом Великобритании".

"Данный инцидент является еще одним свидетельством перерождения Великобритании в полицейское государство с режимом нулевой терпимости к альтернативным точкам зрения и тотальной политической цензуры", - подчеркнула Захарова.