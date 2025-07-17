Захарова: Запад готовит Молдавию на роль "второй Украины"

Западные страны готовят Молдавию к милитаризации для роли "второй Украины". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все готовится к милитаризации этой страны в пользу НАТО, - сказала она. - Для чего все это делается? Ответ очевиден - республику готовят на роль "второй Украины".

Кроме того, по словам Захаровой, продолжается активное сближение республики со странами - членами НАТО, также проводятся совместные учения с военнослужащими альянса. Как отметила дипломат, было проведено за 2024 год 30 учений Молдавии с НАТО.