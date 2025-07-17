Личными деньгами Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отреагировала на призыв главы киевского режима к партнёрам на конференции в Риме «не скромничать и раскошелиться на Украину», которая якобы уже готовится к зиме и тратится на это из своего кармана.

Захарова задалась вопросом, о каком именно кармане идёт речь.

«Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдётся не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что жители Украины вышли на Майдан, обвинив киевский режим в коррупции.