Захарова: деньгами Зеленского можно накормить несколько континентов
Личными деньгами Владимира Зеленского можно было бы накормить несколько континентов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отреагировала на призыв главы киевского режима к партнёрам на конференции в Риме «не скромничать и раскошелиться на Украину», которая якобы уже готовится к зиме и тратится на это из своего кармана.
Захарова задалась вопросом, о каком именно кармане идёт речь.
«Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдётся не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить», — цитирует её РИА Новости.
Ранее стало известно, что жители Украины вышли на Майдан, обвинив киевский режим в коррупции.