Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД «присмотреться» к работе Минтруда из-за списка профессий, по которому предлагается приглашать по правительственной квоте иностранных специалистов на работу в Россию без теста на знание русского языка. Об этом он сказал на пленарном заседании.

«Игорю Николаевичу (Зубову, статс-секретарю, замминистра МВД. — RT), вообще надо присмотреться к министерству труда и социальной защиты... Откуда у них такие категории появились?» — цитирует его РИА Новости.

Володин в пример привёл социальных работников. Спикер Госдумы заметил, что эти специалисты должны знать язык в обязательном порядке, так как работают с людьми.

Ранее стало известно, что в России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев.