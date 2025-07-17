Захарову насмешила конференция в Риме по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала международным чемпионатом по цинизму очередную конференцию по "восстановлению" Украины в Риме.

"10-11 июля в Риме прошла очередная конференция, это очень смешно, но вынуждена процитировать: по восстановлению Украины. В ней приняли участие 5 тыс. делегатов из 70 стран и 40 международных организаций", - сказала дипломат на брифинге. Несмотря на заявленное название, по ее словам, "этот форум вот уже четвертый год основное внимание уделяет оказанию военной помощи киевскому режиму". Всего в ходе конференции, как отметила дипломат, "объем объявленных инвестиций не превысил €10 млрд". "Ну правильно, это же на восстановление. Они сотни миллиардов тратят на убийство граждан Украины. Такая вот ярмарка несбыточных обещаний получилась в Риме", - подчеркнула Захарова.

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Дипломат привела высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая "прямо заявила о необходимости инвестирования в украинское превосходство в военно-технической сфере" и о том, что "содействие режиму Зеленского позволит членам НАТО с легкостью выполнить требуемый от них Вашингтоном норматив и довести свои оборонные расходы до уровня 5% ВВП".

"Вы знаете, я считаю, что если бы был чемпионат по цинизму международного охвата, то эта ситуация, думаю, взяла бы гран-при", - заметила официальный представитель МИД.

На этом фоне, продолжила она, Владимир Зеленский продолжает "клянчить у союзников новые средства на укрепление систем противовоздушной обороны, производство беспилотников, перехватчиков и ракет".