Президент России Владимир Путин может заставить Владимира Зеленского вернуться к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, пишет издание Steigan.

В публикации отмечается, что ВС России могут в любой момент организовать наступательные действия и «окружить Киев» — это приведёт к поражению ВСУ всего через несколько недель.

Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Издание пишет, что таким образом российский лидер легко принудит Зеленского вернуться за стол переговоров.

Ранее газета The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп призывал Зеленского усилить давление на Москву.