Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал власти стран Балтии «стахановцами русофобии» и заявил о «настрое на милитаризацию европейского пространства». Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

Шойгу отметил, что более десяти стран, включая Британию, Германию, Италию, Канаду и Польшу, планируют совместно производить вооружения. Также они намерены вместе закупать критически важное для оборонного сектора сырья, хранить его и управлять его запасами.

«Но дальше всех пошли такие стахановцы русофобии, как прибалты», - заявил Шойгу.

По его словам, политики стран Балтии забыли о своих социально-экономических и демографических проблемах. Вместо этого они вместе с Нидерландами и Швецией решили создать инновационные полигоны НАТО, подчеркнул Шойгу.

«Видимо, заискивание перед «большим братом» важнее сохранения стремительно сокращающегося населения. Цифры всем известны», - заявил он.

Как отметил Шойгу, несмотря на серьезные экономические затруднения, страны НАТО, в особенности Евросоюза, не хотят «понижать градус воинственности».

В марте Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению и реагированию на новые кризисы и угрозы, включая стихийные бедствия и военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Шойгу после этого заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.