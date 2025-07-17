В Думе объяснили идею лишать гражданства за уклонение от армии

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что получившие российские паспорта иностранцы должны встать на воинский учет, чтобы выполнять обязанности граждан России. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от воинского учета. По задумке депутатов, если получивший гражданство РФ иностранец будет уклоняться от учета «без уважительной причины», военкомат уведомит об этом МВД. После этого у гражданина будет 30 дней, чтобы добровольного явиться в военкомат, - в этом случае гражданства лишать не станут.

Колесник отметил, что люди, получившие гражданство РФ, могут пользоваться в России «всеми благами, правами, льготами и субсидиями». Однако в то же время они приобретают обязанности, к которым относится и постановка на учет.