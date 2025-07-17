В Херсонской области заявили об «агонии» Зеленского

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал продление военного положения на Украине свидетельством «агонии» властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховная Рада ранее продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 5 ноября 2025 года. Это стало 16-м продлением военного положения в стране.

«В попытке удержаться у власти [Киев] продлевает режим страха и мобилизационного давления. Но реальность с каждым днем доказывает: это агония, а не стратегия», - так эти новости прокомментировал Сальдо.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. На фоне действующего военного положения на Украине не проводились выборы президента.

По украинским законам выборы можно проводить лишь спустя полгода после отмены военного положения. Таким образом, президентские выборы в стране могут состояться не раньше весны 2026 года.