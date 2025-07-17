В России ответили на угрозу генерала США стереть с лица земли Калининградскую область

Депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник раскритиковал слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможностях НАТО уничтожить Калининградскую область.

Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — прокомментировал Колесник.

Ранее Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. Генерал анонсировал реализацию армией США и ее союзниками плана Eastern Flank Deterrence Line. В частности, в рамках противодействия «российской угрозе» партнеры по НАТО планируют активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов, касающихся баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем.

В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».