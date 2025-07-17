В Госдуме перечислили меры поддержки «студенческих семей»

В их числе — перевод на бюджет, материальная помощь, содействие одиноким родителям.

В категорию войдут также аспиранты, ординаторы, ассистенты и стажёры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

«В новую категорию «студенческая семья» войдут не только студенты, но и аспиранты, ординаторы, ассистенты и стажёры. Мы надеемся, что закон о «студенческой семье» станет основой для разработки мер поддержки на региональном и федеральном уровне. Сегодня Министерство образования и науки уже разработало проект стандартов. Это перевод с платного обучения на бесплатное обучающихся матерей и отцов, имеющих детей. Выплата материальной помощи женщинам, родившим в период обучения, дополнительная материальная помощь, единовременная материальная помощь женщинам-обучающимся, вставшим на учёт беременности на раннем сроке, оказание материальной помощи одиноким матерям, материальная поддержка вступившим в брак».

Часть задач по реализации мер встанет перед вузами, добавила парламентарий.

«Очень важно, что много задач будут стоять перед нашими высшими учебными заведениями по инфраструктурной поддержке, чтобы наши «студенческие семьи» чувствовали себя очень комфортно. Это группы временного прибивания для детей в вузах, это комната матери и ребёнка, это развитие института социальной няни».

Ранее Госдума приняла законопроект о закреплении понятия «студенческая семья». Депутаты утвердили документ во втором и третьем чтениях. Студенческой семьёй будут считаться лица до 35 лет включительно, которые состоят в браке или признаются единственными родителями (усыновителями) и получают среднее профессиональное и высшее образование.