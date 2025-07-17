Песков прокомментировал слова экс-президента России о превентивных ударах по Западу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности и экс-президента России Дмитрия Медведева о превентивных ударах по Западу. В частности, он заявил, что Россия находится в конфронтационном и милитаристски настроенном окружении, передает ТАСС.

По мнению Пескова, озабоченности, подобные заявлению Медведева, вполне оправданны «с учетом того окружения с европейского направления, с которым приходится иметь дело».

«А окружение весьма неконструктивное, конфронтационно настроенное, милитаристки настроенное», — обозначил пресс-секретарь главы государства.

В Кремле также указали на опыт Медведева, позволяющий ему высказывать свои точки зрения.

«Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт: он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — заключил Песков.

Ранее Медведев допустил превентивные удары России по Западу.