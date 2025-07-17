Небензя осудил удары Израиля по Сирии

Россия решительно осуждает силовые акции Израиля на территории Сирии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

"Мы неоднократно давали оценки произвольным силовым акциям Израиля на территории Сирии и решительно осуждали и осуждаем их. Эти атаки являются грубейшим нарушением норм международного права, Устава ООН и соглашения о разъединении от 1974 года", - подчеркнул дипломат.

Небензя напомнил, что Россия последовательно поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

"Это не просто дипломатическая формула, это основа будущего мирного устройства страны. Эти принципы не могут быть предметом торгов и двойных стандартов", - отметил он.

По его словам, недопустимо, чтобы внешние и внутренние силы использовали нестабильную ситуацию в Сирии в собственных целях, разжигая этноконфессиональную напряженность и подрывая сирийскую государственность.

Ситуация на юге Сирии обострилась 13 июля, когда в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и отрядами самообороны горцев-друзов. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице.