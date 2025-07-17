Российская сторона продолжает анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа о России, сообщил на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы (в Кремле — прим.ред.) продолжаем анализировать эти заявления», — отметил он.

По словам Пескова, российский лидер прокомментирует слова Трампа, если и когда посчитает необходимым.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ультиматум Трампа России объяснили попыткой «успокоить сумасшедших»

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Газета The Hill позднее писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум Трампа. По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» президента США. Газета сослалась на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».