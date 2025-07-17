Песков не прокомментировал призыв Орбана определить статус Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока не слышал о призыве Виктора Орбана к определению статуса Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о призыве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана дать определение, «что такое Украина», передает ТАСС.

На брифинге Песков отметил: «Я не видел такого заявления господина Орбана. Поэтому я не могу его прокомментировать».

СМИ сообщали, что Виктор Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины. Он также призвал определить, что собой представляет Украина.