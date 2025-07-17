МИД России осудил удары Израиля по Сирии

Граждане России не пострадали в результате столкновений в Сирии и ударов Израиля по Дамаску. Об этом сообщили в МИД России.

На Смоленской площади выразили глубокую обеспокоенность ростом эскалации в Сирии.

"С особой тревогой воспринимаем информацию о случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами, - указали в МИД. - Исходим из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы".

В министерстве выразили надежду, что "реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности".

"Убеждены, что путь к решению этой задачи лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества", - подчеркнули в МИД.

В Москве подтвердили позицию об уважении "суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии". В МИД России осудили атаки Израиля по территории республики и указали, что они "представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права".