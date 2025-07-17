В Госдуме приняли поправку о невозможности лишения гражданства ряда жителей РФ

Государственная дума РФ приняла поправку, согласно которой жителей четырех новых регионов и Республики Крым не смогут лишать гражданства за совершенные преступления. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время в стране действует закон о том, что некоторых лиц могут лишать приобретенного гражданства за совершение определенных правонарушений. Принятая депутатами поправка гласит, что гражданства не будут лишать тех людей, которые получили его на основании международных договоров и законов.

Данная норма затронет жителей Донецкой народной республики и Херсонской области. То же касается граждан из Луганской народной республики, Крыма и Запорожской области. Все они получили российские паспорта в результате включения регионов в состав РФ.

16 июля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о механизме лишения приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. В случае его принятия изменения будут внесены в два федеральных закона: «О гражданстве Российской Федерации» и «О воинской обязанности и военной службе».