Канцлер Германии Фридрих Мерц и министра обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

«Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы», – сказал Медведев ТАСС.

Медведев также обвинил западные страны в сохранении нацистской идеологии после Второй мировой войны, отметив, что последствия этого до сих пор ощутимы, особенно в Прибалтике, Польше и на Украине. По его словам, большинство нацистских преступников, осужденных западным правосудием, понесли мягкие наказания и не были отстранены от власти.

Политик добавил, что Потсдамская конференция 1945 года, вопреки целям, стала не началом стабильного мира, а прологом к холодной войне. Он отметил, что западные элиты продолжают стремиться реваншировать свои неудачи, проявляя агрессию и нежелание к равному диалогу с Россией.

Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.