Медведев назвал действия Запада против России полноценной войной

Запад фактически ведет против России полноценную войну с использованием спутниковых данных и пусками ракет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия "Потсдама".

Он отметил, что для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией и очень убедительным опровержением их "цивилизационного превосходства".