Медведев сделал заявление о превентивных ударах России по Западу

Россия должна по полной программе отвечать на действия Запада, а если понадобится - и наносить превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он отметил, что в крови у Запада - "не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве".

"Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится - и наносить превентивные удары", - подчеркнул Медведев.

Медведев назвал действия Запада против России полноценной войной

Замглавы Совбеза РФ упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. По словам Медведева, Россия выучила уроки "Потсдама" и больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом.