Президент России Владимир Путин, фондовые биржи и мировые рынки не отреагировали на угрозы американского лидера Дональда Трампа по Украине, поскольку восприятие его позиций ухудшается. Об этом пишет издание Asia Times.

Как следует из текста, несмотря на угрозы, Московская фондовая биржа начала расти после заявлений Трампа, а рубль укрепился. Кроме того, «в мировом масштабе нефтяные рынки, похоже, успокоились , что говорит о том, что трейдеры не видят непосредственных рисков». Издание напоминает, что зампред Совбеза России также высмеял заявления Трампа.

«Положительная реакция рынка и отсутствие паники у российских официальных лиц говорят нам о большем, чем просто скептицизме в отношении готовности Трампа действовать», — говорится в тексте.

По мнению авторов, угроза Трампа не просто не заслуживает доверия — позитивная реакция российского рынка говорит о том, что это «подарок для Москвы». 50-дневный ультиматум воспринимается в Кремле не как крайний срок, а как отсрочка, означающая почти два месяца гарантированного бездействия со стороны США, пишет AT.

В США заметили, что Кремль «проигнорировал угрозу» Трампа

Такое развитие событий дает России больше времени на реализацию военного преимущества, не сталкиваясь с санкциями. Кроме того, в отведенные 50 дней в американской политике почти наверняка возникнут другие кризисы, отвлекающие внимание от Украины, констатирует издание.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.