Пашиняна призвали уйти с поста премьера Армении

Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян должен покинуть свой пост и отказаться от участия в выборах.

«Этот человек не может быть премьер-министром», — сказал он РИА Новости.

Абрамян в беседе с журналистами подчеркнул, что Пашинян не смог выполнить обещаний перед народом Армении.

Ранее Пашинян заявил, что страна скорее выйдет из ОДКБ, чем восстановит членство в организации.