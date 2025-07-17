Раскрыты действия России в случае конфликта вокруг Гренландии

Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет меры, адекватные возникающим угрозам. Об этом заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

© CHRISTIAN KLINDT SOELBECK/EPA/TACC

Он считает, что в условиях резкого обострения международной обстановки, которое негативно сказалось на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии пагубно скажется на региональной безопасности.

«Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам», — заявил посол.

Глава дипмиссии добавил, что независимый от внешних факторов диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. По его мнению, это имеет стратегическую важность для нацбезопасности и защиты «свободного мира».

Однако датские власти не согласны с этим. 5 июня премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала неприемлемыми заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии.

Она отметила, что Гренландия и Дания в последние месяцы испытывают давление со стороны США и пообещала, что датчане не будут «прогибаться» под главу Белого дома.

17 июня официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Трамп изменил план боевого командования вооруженных сил и передал Гренландию под контроль Северного командования США.