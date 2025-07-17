В Дании не исключили создания базы НАТО в Гренландии, заявил посол России

Власти Дании, спекулируя на якобы угрозах со стороны России, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО в Гренландии и не исключают создание базы альянса на острове. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин, отметив, что по инициативе Дании в районе острова заметно активизировалась военная деятельность Франции.

Кроме того, подчеркнул дипломат, королевство нацелено укреплять военное взаимодействие с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса.

Посол возмутился отношением Дании к России

«Такие действия Дании способны спровоцировать ещё большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике», — подчеркнул посол.

Также, по его словам, Дания не намерена возобновлять диалог с Россией в Арктическом совете.

Помимо этого, отмечал Барбин, США в Дании смогут размещать у границ России военную инфраструктуру.