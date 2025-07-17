В Госдуме попросили проверить русскоязычную версию Википедии

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить материалы, размещаемые в русскоязычной версии интернет-энциклопедии «Википедия», на наличие нарушений законодательства нашей страны. По её словам, особую обеспокоенность вызывает распространение ресурсом материалов, не просто предвзятой, но и откровенно враждебной и экстремистской направленности в отношении России, нашей истории и ценностей.

В случае выявления соответствующих нарушений Останина просит принять меры прокурорского реагирования, а также в установленном законом порядке привлечь к ответственности виновных лиц.

Кроме того, по информации РИА Новости, депутат призвала к ограничению доступа к недостоверным сведениям и информации в короткие сроки.

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Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит Википедия, не удалила 232 противоправных материала, более половины из которых содержат фейки о ходе спецоперации.

В начале июля суд оштрафовал Википедию на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещённые статьи.