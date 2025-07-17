Израиль должен немедленно прекратить насилие на оккупированных палестинских территориях и обеспечить защиту гражданского населения, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

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Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа, Небензя отметил, что израильские войска проводят боевые операции и на Западном берегу реки Иордан. Эти действия являются неприемлемыми, так как ведут к масштабным разрушениям, усугубляют гуманитарный кризис и лишают перемещенные семьи надежды на возвращение.

Дипломат призвал еврейское государство немедленно прекратить насилие на оккупированных территориях, обеспечить защиту гражданского населения и не препятствовать доставке гуманитарной помощи. Он заявил, что израильская блокада сектора Газа должна быть снята.

Небензя заявил о прославлении пособников нацистов на Украине

9 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стал очень близок к заключению сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ранее Нетаньяху заявил о приближающемся соглашении с ХАМАС.