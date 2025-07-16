Медведев загадал загадку после авиаудара Израиля по Дамаску

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя удар ЦАХАЛ по Дамаску с признанным Западом «хорошим» режимом, призвал задуматься о том, кто в регионе является «настоящим» террористом. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили политика раскрыть, разочаровался ли Запад в Израиле, на фоне ударов израильских военных по Сирии.

Зампред Совбеза в ответ попросил собеседников задуматься о том, кто же «хороший» в этой истории, а кто террорист. Он добавил, что Вашингтон счел нынешние власти «хорошими», отменил санкции против них.

Вместе с тем, Израиль разбомбил правительственные здания в Дамаске и объяснил свои действия борьбой с террористами, нарушающими права друзов.

«Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», — заметил Медведев.

Израиль нанес авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Сирии сообщили, что в результате авиаударов, нанесенных израильскими военными по территории Дамаска, погиб один человек и еще 28 получили ранения.