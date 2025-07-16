Президент России Владимир Путин назвал «хитрюгой» работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК), попросившего изменить условия программы «Молодая семья», чтобы вступить в нее можно было до рождения ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск и посетил ММК. Во время общения с работниками комбината один из его сотрудников рассказал, что недавно женился, но им с супругой приходится откладывать рождение детей, поскольку они не подходят под условия льготных программ приобретения жилья. На этом фоне он поинтересовался у президента, можно ли изменить программу «Молодая семья» и выдавать ее авансом молодым парам. При этом, по словам работника ММК, обязательным условием в таком случае должно быть рождение ребенка в ближайшие два-четыре года.

«Вот хитрюга!» — с улыбкой ответил на это Путин.

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Он добавил, что «государство плечо подставит, когда появится ребеночек». Также президент РФ подчеркнул, что в России существует много мер поддержки, одной из которых является созданная единая система помощи с момента беременности и до 17-летия ребенка.