Кремль сделал заявление после слов Пашиняна об ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в интервью радиостанции "Маяк" слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна, вероятнее всего, выйдет из ОДКБ.

© Московский Комсомолец

Песков подчеркнул, что принятие решения об этом является суверенным правом Армении. При этом он обратил внимание, что Армения интересуется вступлением в ШОС.

"То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал глава кремлевской пресс-службы.

Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Также Песков отметил, что помимо многосторонних форматов Россию и Армению все равно объединяют двусторонние отношения и Москва намерена их развивать и заинтересована в максимальном взаимодействии по всем направлениям.