Путин рассказал, в чем заключается смысл жизни

В жизни нет большего счастья, чем дети, заявил в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер заметил, что меры поддержки повышения рождаемости в России недостаточны.

По его словам, первый ребенок у россиянок рождается обычно в 28-29 лет, а на следующих детей уже не хватает сил.

«Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни», — подчеркнул Путин.

Ранее президент на свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» сообщил, что поддержка больших, крепких, многодетных семей — в безусловном приоритете у правительства.

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Кроме того, Путин призвал продолжать работу над мерами демографической, экономической и социальной политики.