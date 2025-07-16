Соединенные Штаты в настоящее время могут повлиять на Киев и принудить его к миру, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, противостояние на Украине остановят не западные ракеты, а возобновление российско-украинских переговоров.

«У Вашингтона, пока «война Байдена» не превратилась в «войну Трампа», есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Зеленского в целях «принуждения к миру», — отметил Слуцкий.

Выдвижение ультиматумов России со стороны западных стран — абсолютно бесполезное занятие, подчеркнул парламентарий.

Напомним, что в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по международной повестке. Он в ультимативной форме потребовал от Москвы заключить сделку с Украиной, пригрозил санкциями в случае продолжения противостояния.

Кроме того, американский лидер в очередной раз повторил, что конфликт на Украине — это «война экс-президента США Джо Байдена», а он к эскалации боевых действий никакого отношения не имеет.