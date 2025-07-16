Путин заявил о недостаточных мерах поддержки повышения рождаемости

Нужно признать, что меры поддержки повышения рождаемости в России на данный момент недостаточны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства сделал такое заявление во время общения с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината.

«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что главной является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.