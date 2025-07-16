Володин выступил против введения налога на бездетность

Спикер нижней палаты парламента заявил об этом в ходе правительственного часа.

«Здесь действительно непростой вопрос. Он в разные времена по-разному решался. И было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъём паспортов, это тоже было. Было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налогов на бездетность. И одно, и второе — не наш путь», — сказал Володин.

Он отметил, что Россия всегда живёт в «ситуации вызовов».