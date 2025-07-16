Захарова рассказала о состоянии российских дипломатов после ударов Израиля

Российских дипломатов не коснулись последствия ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Сирии Дамаску.

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«[Дипломаты] не пострадали», — ответила она на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Израиль нанес авиаудары по зданию президентского дворца и комплексу Генштаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара два мирных жителя получили ранения.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон озабочен израильскими ударами по Сирии и обсуждает этот вопрос с заинтересованным сторонами. Он добавил, что американская сторона надеется на прекращение боевых действий.