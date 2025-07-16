Песков раскрыл детали рабочего визита Путина в Магнитогорск

Президент России Владимир Путин в среду, 16 июля, с рабочим визитом прилетел в город Магнитогорск Челябинской области. О деталях поездки журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где осмотрит вышедшую на полную мощность новую коксовую батарею №12. Также президент пообщается с работниками предприятия и проведет встречу с руководством комбината.

«Также Путин посетит городской парк «Притяжение», который стал важным объектом для создания комфортной городской среды», – отметил официальный представитель Кремля.

В рамках рабочей поездки запланирована встреча с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, добавил Дмитрий Песков.