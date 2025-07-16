Путин прибыл в Магнитогорск, где посетит металлургический комбинат

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Челябинскую область, город Магнитогорск. Первым пунктом программы станет посещение Магнитогорского металлургического комбината.

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"ММК" - один из крупнейших мировых производителей стали и лидеров черной металлургии России. Комбинат производит пятую часть всей металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке. На "ММК" - производство полного цикла - от подготовки сырья до глубокой переработки металлов.

Комбинат входит в перечень системообразующих организаций, числится соисполнителем государственного оборонного заказа, включен в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.