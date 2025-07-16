Володин обратился с призывом к главе Минстроя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на правительственном часе о приоритетах реализации демографической политики России призвал главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина бросить курить. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе правительственного часа Володин отметил, что Минстрой России должен принимать решения исходя из задач демографической политики, а не плана по строительству квадратных метров жилья.

«Только что с комитетом провели соответствующее совещание. Заодно покурить сходил. И обсудили все эти вопросы, очень четко их понимаем», — прокомментировал это Файзуллин.

Володин призвал депутатов не унывать и поднимать демографию

В ответ Володин назвал курение «плохим примером», призвав все вредные привычки «изживать». Председатель ГД добавил, что «самое тяжелое — бороться с собой».