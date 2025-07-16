«Это бизнес»: Песков о планах Трампа поставлять оружие в Европу для Украины

Поставки оружия США Украине не прекращались, однако в настоящее время в Европе возникли разногласия, кто за него будет платить.

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Такое заявление 16 июля сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это бизнес. Поставки были и до этого, никто их не прекращал. Вопрос лишь в том, кто за них заплатит. Теперь платить будут некоторые европейцы», – отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков обратил внимание, что между рядом государств уже возникли разногласия на этот счет: например, Франция согласна оплачивать вооружение для Киева, а Чехия выступила против.

«Пока мы видим, что европейцы демонстрируют крайне агрессивный милитаристский настрой, открыто заявляя о готовности тратить огромные суммы на закупку оружия, чтобы продолжать подпитывать военные действия. На фоне такой эмоциональной реакции в Европе, граничащей с неадекватностью, очень сложно что-либо прогнозировать», – заключил официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении сделки по поставке оружия Киеву. По его словам, расходы на его приобретение лягут на Европейский союз.

Однако ряд стран, в их числе Чехия и Италия, заявили, что не будут участвовать в закупке странами НАТО американского вооружения. Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала заявил, что страна «сосредоточена на других проекта и способах помощи Украине в рамках инициативы по поставкам боеприпасов».