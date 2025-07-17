Депутат Немкин: в России не вводят повсеместный запрет VPN

Принятые депутатами поправки не вводят повсеместного запрета на использование VPN или контроль за действиями граждан в сети, а основной акцент сделан на целенаправленный обход блокировок для просмотра экстремистских материалов. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Госдума 17 июля приняла во втором чтении законопроект о введении штрафа до 5 тыс. рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Новая статья 13.53, которой потенциально дополнится Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), звучит следующим образом: поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

"Поправки в законодательство не вводят повсеместный запрет на VPN или повседневный контроль за действиями граждан в сети. Основной акцент сделан на ситуации, когда человек осознанно обходит блокировки и получает доступ именно к тем материалам, которые официально признаны экстремистскими и включены в специальный список, опубликованный Минюстом России. Если гражданин действует целенаправленно, с умыслом, то именно в этом случае может наступить административная ответственность", - сказал Немкин.

Он подчеркнул, что речь не идет о посещении Instagram, Facebook (запрещены в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) или других заблокированных платформ. Парламентарий напомнил, что экстремистскими материалами считаются только те, которые суд признал таковыми, и они внесены в официальный перечень. "Этот список - не тайный документ. Он в открытом доступе, регулярно обновляется, и по каждому материалу там есть четкое наименование", - добавил Немкин.

Депутат заметил, что использование VPN в России само по себе не запрещено, однако, если нарушение совершается при помощи VPN, например, умышленный обход блокировок для доступа к экстремистским материалам, то это может рассматриваться как доказательство умышленного доступа к экстремистским материалам.

"Что касается доступа к материалам - ответственность наступает не за поисковый запрос или случайный клик по ссылке, а именно за получение фактического доступа к конкретным экстремистским материалам. Больше того, нужно доказать, что действия были умышленными. Случайное попадание по ссылке не подпадает под статью. Важен именно умысел и факт осознанного доступа к запрещенному материалу", - рассказал Немкин.

"Сами по себе поисковые запросы не являются основанием для ответственности. Если человек искал, скажем, сведения об авторе запрещенной публикации или писал научную работу о деструктивных движениях, но не открывал конкретные экстремистские материалы - нарушением это не считается. Более того, такие материалы не находятся в свободном доступе. Они либо удаляются, либо блокируются, поэтому "наткнуться случайно" на них крайне сложно", - сказал депутат.