Москалькова заявила, что Украину втянули в сатанинское дело

Украину втянули в сатанинское дело, раскачав «братьев-украинцев». Об этом в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, на Украине запрещаются русские школы, перестают выплачиваться пенсии и детские пособия тем, кто не поддерживает «нацистскую теорию». Она отметила, что территории Донбасса и Луганска подвергаются нападениям за то, что люди хотят говорить на своем языке.

«Две противоборствующие стороны - Россия и Украина. Жалко, что Украину, в общем-то, наших братьев по крови, славян так раскачали, так втянули в зло, в сатанинское дело», — заявила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона смогла договориться с Киевом, чтобы военнопленные получали посылки из дома, а также письма от матерей и детей. Она добавила, что РФ делает то же самое в отношении украинских военнопленных.

До этого Москалькова заявила, что акцию по взаимной передачи между Россией и Украиной посылок для военнопленных планируется продолжить. Она подчеркнула, что именно такие посылки воодушевляют военных и вселяют веру.