Вассерман оценил возможность раздела Украины

Западные станы не имеют права претендовать на то, чтобы «русские люди оставались вне России». Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Парламентарий подчеркнул, что его сценарий возможного раздела Украины очень простой – «Краков брать не будем».

«Все земли, для которых поляки придумали название Украина, – это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось. <...> Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею «Украина – не Россия», остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении», - заметил Вассерман.

Он также задался вопросом о том, какое право есть у Запада «претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России».

Зеленский объявил о готовности применить дальнобойное оружие по России

Ранее швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung сообщило о том, что сейчас, в условиях масштабного наступления Вооруженных сил России, для Украины существуют только сценарии, связанные с отступлением. Первый из них - организованное отступление для того, чтобы сократить потери, сохранить боеспособность войск и технику. Второй – «отход за Днепр», если удержать текущий фронт не удастся, и войска окажутся под угрозой окружения.