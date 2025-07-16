В Госдуме ответили сенатору Грэму* на дерзкие слова о Путине
В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора Линдси Грэма* (признан в России террористом и экстремистом) о том, что президенту России Владимиру Путину стоить "позвонить аятолле" в Иран, чтобы узнать, что будет на 51-й день. Таким образом, Грэм* увязал обещание президента США Дональда Трампа ввести пошлины, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, с участием Америки в бомбардировке Ирана.
"Известный своей русофобской позицией Грэм*, делая такие заявления, очередной раз вышел за рамки дозволенного", - приводит РИА "Новости" слова депутата нижней палаты российского парламента.
Российский политик добавил, что эти громкие слова американского сенатора призваны спровоцировать шум в информационном пространстве, но какой-то сути не несут.
Другой депутат Госдумы обратил внимание, что Грэму* нечем гордиться, кроме своей русофобии. Он также отметил, что американский сенатор напоминает разнузданного "короля двора", который кидается с воплями на каждого встречного.
Стало известно об угрозах Трампа Путину
Парламентарий добавил, что если Грэм* не понимает, что в международных отношениях подобными угрозами не разбрасываются, то ему место "в соответствующем учреждении под медицинским присмотром".
* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.