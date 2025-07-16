В Госдуме ответили сенатору Грэму* на дерзкие слова о Путине

В Госдуме прокомментировали слова американского сенатора Линдси Грэма* (признан в России террористом и экстремистом) о том, что президенту России Владимиру Путину стоить "позвонить аятолле" в Иран, чтобы узнать, что будет на 51-й день. Таким образом, Грэм* увязал обещание президента США Дональда Трампа ввести пошлины, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, с участием Америки в бомбардировке Ирана.

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"Известный своей русофобской позицией Грэм*, делая такие заявления, очередной раз вышел за рамки дозволенного", - приводит РИА "Новости" слова депутата нижней палаты российского парламента.

Российский политик добавил, что эти громкие слова американского сенатора призваны спровоцировать шум в информационном пространстве, но какой-то сути не несут.

Другой депутат Госдумы обратил внимание, что Грэму* нечем гордиться, кроме своей русофобии. Он также отметил, что американский сенатор напоминает разнузданного "короля двора", который кидается с воплями на каждого встречного.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Парламентарий добавил, что если Грэм* не понимает, что в международных отношениях подобными угрозами не разбрасываются, то ему место "в соответствующем учреждении под медицинским присмотром".

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.