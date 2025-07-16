В Кремле выступили с призывом к Западу

Российская сторона надеется, что на Украину оказывается давление, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация. Он добавил, что со стороны американского лидера было сделано много заявлений о разочаровании Россией.

«Мы всех призываем это сделать. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону (к продолжению переговоров. — прим. ред.)», — заявил Песков.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

10 июля представитель Кремля заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По его мнению, пока таких выводов делать нельзя.