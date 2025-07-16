Захарова прокомментировала слова Каллас о поставках оружия Киеву за счет ЕС

Поставки новых американских вооружений Киеву за счет средств Евросоюза похожи на то, как если бы европейцы заплатили за еду умирающему. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат привела слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая усомнилась в том, что поставщиком вооружений для Украины действительно будут США, если платить за них будут страны Европы.

Каллас высказалась об идее использования активов России для Украины