Правительство подтвердило продление мер поддержки АПК
Правительство и дальше будет помогать отечественным аграриям, ведь такая господдержка приносит стране хорошие плоды. Результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства оценили на заседании кабмина.
Доктрина продовольственной безопасности выполняется, причем динамика устойчивая.
"По ключевым показателям - по зерну, по сахару - обеспечиваем себя с избытком, в том числе увеличились за прошлый год объемы выпуска растительного масла, мяса, мясопродуктов", - заявил премьер Михаил Мишустин.
Рекордами отметились производители масличных культур и риса, хорошие результаты по винограду, плодам и ягодам. Мощность возведенных хранилищ овощей, картофеля, плодов превысила 10 млн тонн.
Аграрии стали больше использовать семена отечественной селекции, их доля уже около 67%. Речь не только о зерновых, но также о подсолнечнике, сахарной свекле, ряде других культур.
"Что является важнейшей составляющей для повышения конкурентоспособности наших аграриев и основой для будущих хороших, весомых урожаев", - оценил Мишустин.
Заметно улучшилось положение в животноводстве. За последние пять лет в эксплуатацию введено около 300 объектов для производства мяса. За этот же период более 800 молочных ферм и комплексов.
Премьер заверил: меры господдержки аграриев будут действовать и дальше. В том числе и таможенно-тарифные для защиты нашего рынка, и льготное кредитование сезонных полевых работ.