Правительство подтвердило продление мер поддержки АПК

Правительство и дальше будет помогать отечественным аграриям, ведь такая господдержка приносит стране хорошие плоды. Результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства оценили на заседании кабмина.

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Доктрина продовольственной безопасности выполняется, причем динамика устойчивая.

"По ключевым показателям - по зерну, по сахару - обеспечиваем себя с избытком, в том числе увеличились за прошлый год объемы выпуска растительного масла, мяса, мясопродуктов", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Рекордами отметились производители масличных культур и риса, хорошие результаты по винограду, плодам и ягодам. Мощность возведенных хранилищ овощей, картофеля, плодов превысила 10 млн тонн.

Аграрии стали больше использовать семена отечественной селекции, их доля уже около 67%. Речь не только о зерновых, но также о подсолнечнике, сахарной свекле, ряде других культур.

"Что является важнейшей составляющей для повышения конкурентоспособности наших аграриев и основой для будущих хороших, весомых урожаев", - оценил Мишустин.

Заметно улучшилось положение в животноводстве. За последние пять лет в эксплуатацию введено около 300 объектов для производства мяса. За этот же период более 800 молочных ферм и комплексов.

Премьер заверил: меры господдержки аграриев будут действовать и дальше. В том числе и таможенно-тарифные для защиты нашего рынка, и льготное кредитование сезонных полевых работ.